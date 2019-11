“Nobre missão” dos cuidadores reconhecida

Os cidadãos madeirenses que cuidam de familiares idosos ou de pessoas com necessidades especiais vão poder requerer, ainda neste mês, através do Instituto de Segurança Social da Madeira, os apoios previstos no Estatuto do Cuidador Informal. A informação foi avançada, ontem, pela secretária regional da Inclusão Social e Cidadania.

À entrada para o evento comemorativo do ‘Dia do Cuidador’,...