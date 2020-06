A Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, através da Direcção Regional de Estradas, informa que, devido a trabalhos no sistema de drenagem do nó de ligação à VR2, será necessário encerrar ao trânsito o ramo de saída da via rápida (VR1) no nó 5 (Ponte dos Frades), no sentido Funchal - Ribeira Brava, entre os próximos dias 15 e 19 de Junho, em período diurno e nocturno....