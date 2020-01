César Nicola, do Clube Naval do Funchal, foi o grande destaque entre os judocas da Madeira participantes no Campeonato Nacional de Katas, ao conquistar duas medalhas de ouro e outras tantas de bronze.

Esta competição foi disputada no passado sábado, Pavilhão da Bartolomeu Perestrelo, no Funchal, numa organização da Federação Portuguesa de Judo, com o apoio da Associação de Judo da...