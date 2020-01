Tal como a quantidade de neve caída no cume dos picos mais altos da Madeira, poucos terão sido também os que ontem conseguiram chegar de carro ao Pico do Areeiro, antes do corte da estrada nas imediações do Chão do Areeiro, junto ao entroncamento da estrada florestal de ligação à Eira do Serrado.

A meio da manhã - pouco depois da confirmação de queda de neve nos pontos mais altos...