Confirmou-se a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) de uma tarde chuvosa, muito vento e até neve nas zonas mais altas da Madeira, mas felizmente sem grandes prejuízos a lamentar.

A descida da temperatura favoreceu a queda de neve no Pico do Areeiro e de granizo noutra zonas, em freguesias tão distantes como Madalena do Mar, Ponta do Sol ou Camacha. A temperatura...