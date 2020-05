Francisco Nunes é um empresário com interesses no sector da hotelaria, restauração e na animação turística, com centro de mergulho nos concelhos do Porto Moniz e de Santana, concelhos que sofrem com particular preocupação a covid-19. O administrador lembra que à responsabilidade do grupo empresarial que dirige dependem 120 famílias. Tudo está fechado.

Qual o sentimento da classe...