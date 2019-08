Negócio de ‘Time-sharing’ dá sinais de quebra

Até à data, as informações sobre o mercado de time-sharing estavam fora (parcialmente) das contagens do sector do alojamento turístico na Madeira. Ontem, pela primeira vez anualmente, a Direcção Regional de Estatística (DREM), divulgou os dados deste segmento, dando conta que “em 2018 foram contabilizados na RAM 14 estabelecimentos com time-sharing (os mesmos de 2017), disponibilizando...