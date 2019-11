Nearsoft Solutions recebe prémio Internacional

A startup madeirense Nearsoft Solutions, sedeada na Rua dos Aranhas, no Funchal, recebeu em Outubro, no Google Campus de Madrid, o prémio ‘TOP 20 startup in Europe’, atribuído pela Startup Lighthouse, um programa da União Europeia para a investigação e inovação e enquadrado no âmbito do Horizon 2020.

Com a participação neste programa nos últimos dois anos foi possível, segundo os responsáveis da Nearsoft Solutions, conhecer e estabelecer relações com os ecossistemas de inovação de vários países europeus. Também foi muito valorizado para a empresa o contacto com outras startups, investidores e mentores desses ecossistemas.

Para este prémio, são seleccionadas várias centenas de startups mundiais em quatro áreas específicas - Fintechs, Medtechs, Mobility e Smart Cities - que, durante dois anos, recebem aceleração com o objectivo de abrirem escritórios em outros países e fazerem com que o seu negócio cresça globalmente. Em todas as deslocações, as empresas recebem agendas preparadas para o tipo de produto que desenvolvem, bem como informação sobre os incentivos dados pelos países para a atraírem empresas inovadoras e com potencial de crescimento.

Na área Fintech foram premiadas a Nearsoft Solutions (Portugal), 4Securitas (Irlanda), Paystra (Lituânia), Coinscrap (Espanha) e Deriveum (Bulgária)

O prémio ‘TOP 20 startup in Europe’ e o facto de ser uma das cinco Fintech premiadas, foi o culminar de participações internacionais com sucesso do produto ‘nearbanking.com’ da Nearsoft Solutions, que promove a inclusão financeira de pessoas com deficiência visual, tendo passado a empresa nos últimos meses com sucesso em países como Lituânia, França, Espanha, Polónia, Suíça e Israel.

A Nearsoft Solutions espera afirmar-se em Portugal em 2020, mas também no estrangeiro, não apenas com alguns do produtos que tem vindo a desenvolver desde o início de 2017. Neste momento, a Nearsoft Solutions está a organizar a sua presença na WebSummit 2019, a cimeira tecnológica que decorre em Lisboa já na próxima semana. Recorde-se que na última sexta-feira, a três dias do arranque, os bilhetes esgotaram.