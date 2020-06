Diana Serrão é a autora do projecto ‘Nau’, um projecto audiovisual de promoção e divulgação da poesia de autores madeirenses, a apresentar através das redes sociais do Teatro Municipal Baltazar Dias. Em 16 vídeo-poemas de curta duração são trabalhados poemas de 12 poetas. A estreia é no próximo dia 6. Até ao dia 21 de Julho diariamente às 21 horas será apresentado um novo vídeo...