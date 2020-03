O Clube Naval do Funchal, foi a colectividade em destaque, no passado domingo, no Campeonato Nacional de Judos em veteranos.

Numa competição que teve lugar em Odivelas, organizado pela Federação Portuguesa da modalidade, destaque para a revalidação do título de campeão de Portugal para César Nicola. O judoca navalista veio a conquistar o ouro na categoria M4 em -81 kg.

Já os seus...