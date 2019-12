Naval regressa à I Divisão

A equipa masculina do Clube Naval do Funchal garantiu ontem o regresso à I Divisão nacional de natação, ao conquistar o segundo lugar no Campeonato Nacional da II Divisão de Clubes, realizado no fim-de-semana em Leiria.

O Clube Naval somou 356 pontos, classificando-se atrás do Galitos, que se sagrou campeão com 416 pontos. A Académica de Coimbra, terceira classificada com 342 pontos,...