No início deste mês a baía de Machico recebeu a Taça da Madeira de Clubes em Stand Up Paddle (SUP) com a formação do Clube Naval do Funchal (CNF) a acabar por dominar em diversos escalões e a conquistar assim o troféu colectivo.

No escalão Open masculino os navalistas Ricardo Rodrigues e Nuno Alves forma primeiro e segundos respectivamente, enquanto Joaquim Brasão do Centro Treino...