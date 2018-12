A formação do Clube Naval do Funchal terminou da melhor forma a edição de 2018 do Torneio Zonal de juvenis, em natação que teve lugar no passado fim-de-semana em Tomar, ao bater um novo recorde regional de categoria.

O feito foi alcançado na prova de estafeta dos 4x100 metros estilos, onde Afonso Camacho, Rafael Barry, Martim Fernandes e Diogo Fernandes viriam a conquistar a medalha...