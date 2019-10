Mais animação turística para um nicho a crescer

A secretária regional do Turismo, Paula Cabaço, marcou ontem presença na sessão de abertura da 1.ª edição do ‘Madeira Outdoor Summit’, conferência que se realizou no Centro de Congressos no âmbito do Festival da Natureza. Num discurso orientado para a importância futura do turismo activo, Paula Cabaço anunciou que “só neste ano de 2019, que ainda não terminou”, em relação ao número...