Natal chega ao Santo

O Clube de Golf do santo da Serra organiza amanhã o seu último torneio da época de 2019 com a realização do chamado Torneio Convívio de Natal, que contará com um total de 112 jogadores na prova principal, que será jogada no percurso Machico-Desertas e ainda três ‘torneios’ para os mais jovens que integram a Academia do clube, num total de 33 jogadores, e que irão competir no campo...