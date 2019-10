O próximo orçamento de 14 milhões de euros do município da Ribeira Brava prevê uma aposta substancial no investimento de capital, designadamente na concretização de diversas empreitadas, ainda a continuidade do apoio social e a possibilidade de ser contraído um empréstimo para adquirir o edifício à Sociedade de Desenvolvimento Ponta do Oeste onde actualmente funciona parte dos serviços...