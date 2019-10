Fez ontem dois anos que o movimento popular Ribeira Brava Primeiro tomou posse nos órgãos autárquicos do município, um momento para Ricardo Nascimento reunir as ‘tropas’ – 150 pessoas marcaram presença num almoço – e efectuar um balanço ao mandato, sublinhando, na ocasião, que irá manter-se neste projecto independente “até quando for preciso”, uma declaração com perfume a enigma...