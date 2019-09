Costa promete corrigir injustiça feita à Madeira

‘Tudo está bem, mas pode ficar melhor.’ Esta poderia ser a síntese do que António Costa disse do seu Governo relativamente à Madeira. O secretário-geral do PS esteve, ontem, em Machico, para participar na festa dos socialistas madeirenses, que se constituiu também como a ‘rentrée’ política do seu partido a nível nacional.

Costa foi o último a falar, mas disse o que Cafôfo e os madeirenses...