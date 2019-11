José Gomes foi ontem oficialmente apresentado como treinador do Marítimo, com um contrato válido até Junho de 2021. E foi já ao princípio da tarde que o novo treinador maritimista, acompanhado pelo presidente Carlos Pereira e pelo Director Desportivo Briguel, exteriorizou a sua felicidade por estar de regresso à Liga portuguesa. “Estou orgulhoso por representar um clube com o...