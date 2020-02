Flávio Gil vem à Madeira com um monólogo que o colocou à prova e que releva uma das histórias negras do país. ‘Mário, um bailarino no Estado Novo’ foi inspirado na vida de Valentim de Barros, bailarino homossexual que foi perseguido durante a ditadura e morreu num hospital psiquiátrico onde foi internado compulsivamente. O espectáculo é apresentado a 3 de Março pelas 21 horas, no...