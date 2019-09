Quais as funções de um delegado da Comissão Nacional de Eleições? Basicamente, o delegado o que faz é estabelecer um elo de ligação entre as pessoas e os partidos da Região e a comissão. A CNE funciona em termos colectivos para as deliberações e tem um plenário que reúne todas as semanas e as questões que têm de ser resolvidas, porque de alguma forma escapam ao que é o normal ou...