O presidente do Governo Regional admitiu ontem que no próximo sábado, 18 de Abril, o Executivo poderá decidir pela reabertura de algumas actividades económicas, embora sem especificar quais poderão ser, mas sempre com a garantia de que todas as medidas de protecção e desinfecção vão ser adoptadas. Mas, entre decidir pela reactivação de algumas actividades ou mesmo o regresso de...