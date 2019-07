“Não podemos abdicar da mensagem da obra de arte”

Um apaixonado pelas artes nas suas diferentes e complexas formas. É dessa forma que se define Pedro Almada, autor da ilustração vencedora do concurso ‘Grande Ideia’ do Ponto e Vírgula deste ano. O criador salienta ainda que considera importante que as obras de arte transmitam uma mensagem.

Pedro Almada terminou este ano o Secundário, tendo frequentado o curso de Artes Visuais na...