“Não podem brincar

O engenheiro civil da Secretaria Regional dos Equipamentos e Infra-estruturas (SREI), um dos 16 casos positivo para covid-19 na Madeira, lamenta o clima persecutório contra os doentes infectados com este novo vírus e as ‘fake news’ que fomentam o ódio e o ataque fácil e irresponsável. Porque está em causa a integridade pessoal dos doentes e o sofrimento que isso causa às suas famílias, deixa um sentido apelo aos jornalistas: sejam rigorosos e cruzem sempre as informações.

Vem isto a propósito de uma notícia veiculada pelo JM no início da tarde desta terça-feira, dando conta que o “engenheiro infectado que obrigou ao fecho do Campo da Barca está desaparecido” e que “a PSP está a realizar esforços com o intuito de apurar o paradeiro do engenheiro técnico da SREI que acusou positivo no teste para coronavírus”. Na mesma notícia, não assinada, o mesmo órgão de comunicação social acrescenta que “sabe que o doente desrespeitou a ordem de quarentena e que as autoridades já estarão a tentar perceber onde é que estará o paciente”.

A notícia, por sinal falsa, acabou por ‘incendiar’ as redes sociais, originando comentários difamatórios, ofensivos e hostis contra aquele doente com covid-19. “Havia uns que até me queriam ver morto!”.

O telefone não parou de tocar e o alarme instalou-se entre os familiares, os colegas de trabalho e os amigos mais próximos. “Eu não ligo aos comentários e às redes sociais mas a minha mulher teve de ligar à linha de apoio psicológico da Linha SRS 24, porque eu não posso dar-lhe esse apoio, porque estou aqui em isolamento e a minha mulher estava num pranto. Isto é qualquer coisa, é atroz, ainda mais uma pessoa que não capacidade de se defender assim frontalmente, percebe? Porque está confinada a um quarto!”, reagiu ao DIÁRIO o engenheiro civil cuja identidade optamos por preservar.

O engenheiro civil está em isolamento social voluntário praticamente desde que chegou à Madeira. Não está, nem nunca esteve em quarentena obrigatória. Nem tão pouco saiu do quarto onde está confinado - quanto mais de casa - pelo menos desde domingo, quando saiu do hospital do Funchal. O mundo desabou quando soube que o teste para covid-19 deu positivo. Desde então, está confinado a um quarto de casa, cumprindo o segundo de 7 dias de absoluto isolamento que lhe foi decretado pelo IASaúde.

Assintomático até sábado

Ao DIÁRIO, relata que sempre esteve assintomático até sábado. “Não tinha tosse, espirros, nada. A única coisa que chamou a atenção foi a febre. Cheguei a casa à tarde de quarta-feira (18 de Março), por volta das 6 e a minha mulher disse que eu estava muito vermelho. Ela foi buscar o termómetro e acusou 37.9”.

Apesar de ser uma pessoa saudável, lembrou-se da notícia do dia anterior, quando foi reportado na Madeira o primeiro caso do novo coronavírus na Madeira: uma turista também vinda da Holanda. “Foi isso que me alertou e fez soar as campainhas todas”, recorda.

Accionou o alerta, apesar de se tratarem de voos em datas distintas. O engenheiro civil partiu às 23 horas de Lisboa, num voo com escala de ligação e proveniência de Amesterdão, chegando já às 00h20 da madrugada do dia 10. Já a turista holandesa, entretanto hospedada no hotel Quinta do Sol, no Funchal, viajou para a Madeira no dia 12.

“Eu tentei ser o mais claro, o mais recto, com colegas, porque sei que isto mexe com as pessoas, e não posso andar a brincar, agora também não podem andar a brincar com a minha integridade, porque isso não se faz, isso é grave”, desabafou o doente ao DIÁRIO, a partir do quarto onde está confinado.

Viagem com a família à Holanda

O engenheiro civil tinha viajado para Amesterdão com a mulher e a filha no dia 5. Esteve na Holanda até ao dia 9 de Março e regressou à Região no último voo do dia, chegando ao aeroporto da Madeira às 00h20 do dia 10.

“Cheguei a casa sensivelmente às 10 para a 1 da manhã, fui trabalhar no dia seguinte e só viria a ser determinada a quarentena no dia 14 pelo presidente do Governo Regional”, lembra.

Na segunda-feira, dia 16 de Março, foi trabalhar na SREI e na terça-feira, ao abrigo do plano de contingência da Administração Pública, os funcionários foram sendo colocados em regime de teletrabalho. Os sintomas começaram na quarta-feira, dia 18. Desde então, o engenheiro accionou todos procedimentos recomendados pela Direcção-Geral de Saúde, contactando a linha de saúde SRS 24 e reportando a situação e facultando todos os dados pessoais e sintomáticosssolicitados.

“Eu tive o cuidado de ligar logo para o meu director regional, para o meu director de serviços, (os familiares já estavam a trabalhar) para toda a gente, o secretário regional ficou ao corrente, e ficaram todos, incluindo colegas ao corrente que eu estava com diagnóstico positivo”, assegura.

“Devo afirmar também que sempre tive cuidado. Já antes de ir para a Holanda tive cuidados na aproximação social, já não estávamos a conviver, eu já não cumprimentava as pessoas com a mão e quando cheguei idem aspas, portanto já tinha adoptado as normas que estavam em vigor. Agora virem dizer que eu saí do domicílio e voltei ao domicílio, isso é falso!”, atira.