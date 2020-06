Se não tivesse havido uma pandemia de covid-19 ontem, José Tolentino Mendonça, cardeal nascido em Machico, estaria a discursar na Madeira, nas cerimónias oficiais do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades. Foi para organizar e discursar nesses cerimónias que aceitou o convite do Presidente da República. Devido à crise sanitária, discursou no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa,...