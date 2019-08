Não há sinal do homem desaparecido no Seixal

Foi mais um dia de buscas que se revelaram infrutíferas. O homem de 35 anos que ao final da tarde do passado sábado caiu ao mar enquanto apanhava caranguejos, numa zona conhecida por ‘Mata Sete’, no Seixal, continua por localizar.

À semelhança do que aconteceu no último domingo, na manhã de ontem foram novamente empenhados meios para encontrá-lo, mas, pelo menos até à hora do fecho...