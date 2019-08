“Não há respostas específicas às necessidades do autista”

A Associação ‘Os Grande Azuis’ dá apoio aos jovens e adultos que apresentam dificuldades no desenvolvimento, mais especificamente os que estão diagnosticados com a perturbação ou espectro do autismo, na Região. O DIÁRIO falou com Ana Luísa Caires, presidente da associação, para conhecer qual é o estado desta patologia, de que forma é encarada e quanto casos sinalizados existem....