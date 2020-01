“Não há nenhuma região no mundo que tenha

Em regime de comissão de serviço, o meteorologista Victor Prior é desde 2009 o director da Delegação Regional da Madeira do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Natural de Mêda, em 1989 tirou Licenciatura em Física, Ramo de Física da Atmosfera, pela Universidade de Aveiro. Em 1994 fez Pós-Graduação em Gestão do Ambiente, pelo Instituto Tecnológico para a Europa Comunitária e 1998 concluiu o Mestrado em Ciências Geofísica, especialização em Meteorologia pela Universidade de Lisboa. Em 2006 completou o Doutoramento em Física, pela Universidade de Aveiro. Meteorologista Assessor Principal do Instituto de Meteorologia e também o Representante de Portugal em Acções COST, no domínio da meteorologia.

Como se comportou o clima na Região em 2019? No último ano a temperatura média registada foi de 20,5 graus Celsius, apenas menos uma décima em relação ao ano mais quente, que foi em 2004, com 20,6 graus. A tendência tem sido sempre a subir. Os registos são desde 1961. Nesse ano foi 18,1 graus, portanto desde esse ano até agora o valor médio da temperatura aumentou 2,4 graus. A partir dos anos 90 a temperatura média tem estado acima do valor médio.

Quais as principais conclusões do balanço preliminar a 2019? Em termos de temperatura média podemos dizer foi um ano relativamente quente comparado com o passado. Relativamente às temperaturas máximas, registaram-se picos, tendo a mais alta chegado praticamente aos 34 graus no dia 2 de Junho, o dia mais quente do ano. Se olharmos para a humidade que dá a indicação das situações de leste quando a humidade é baixa, temos várias situações ao longo do ano, que culminou com este tempo quente e seco no final de Dezembro. Foram situações quase pontuais, excepto a ocorrida no fim de Fevereiro, que correspondeu a três dias, e esta agora que tivemos depois do dia 23 (Dezembro). Até este dia a temperatura estava mais ou menos dentro daquilo que era normal e taxas de humidade acima dos 50% e no dia 24 a humidade passou para cerca de 30% descendo ainda para menos de metade nos últimos dias do mês. Tivemos dias com valores de humidade bastante baixos e temperaturas altas até ao dia 30. À partida podemos dizer que corresponde a uma onda de calor, embora a onda de calor define-se durante um período de pelo menos seis dias e a temperatura pelo menos cinco graus superiores ao valor normal de referência. Considerando que a temperatura média do mês de Dezembro é 17,4 graus, todos estes dias a temperatura máxima foi superior em mais de 5 graus a este valor de referência.

Pode-se considerar normal estes registos no Inverno? Já não é tão raro quanto isso embora tão seja frequente no mês de Dezembro. Note-se que em 2018 há também uma situação ocorrida no dia 8 em que a temperatura máxima foi 27,1 graus, portanto superior ao ocorrido neste final de Dezembro de 2019, que foi de 26,5 graus. Os dados diários revelam que foram cinco dias em que a temperatura ultrapassou esses 5 graus, portanto foi quase uma onda de calor. Há também um outro ano nesta década em que a temperatura em Dezembro registou quatro dias quentes. Estudos revelam que o típico nestas situações de tempo de leste na Madeira podem ter a duração até sete dias. Em Dezembro de 1961 também há registo de um dia em que a temperatura chegou aos 26,5 graus. A questão é que agora parece ser mais frequente estes episódios de tempo adverso.

E em relação à precipitação? A quantidade de precipitação no Funchal foi de 244,5 mm, o que corresponde somente a 41% do normal. É o valor mais baixo dos últimos 59 anos, embora na última década temos também o valor mais alto, ocorrido em 2010. Em dez anos tivemos os dois extremos. Em Porto Santo foi o sítio onde a quantidade de precipitação foi mais normal, com 94%. Em grande parte devido à muita precipitação ocorrida no mês de Abril que foi quase duas vezes e meia além daquilo que é normal nesse mês. Aqui no Observatório só não foi mais baixa porque em Dezembro até choveu bastante. Preocupante é o registo do Areeiro, com apenas 30% de chuva, portanto bem longe do que seria normal. Além de Santana, que fica-se pela metade.

Estes níveis de chuva estão em linha do quem vem ocorrendo nos últimos anos? Sim, porque é o valor mais baixo desde 2010, excepto em 2016, ano em que a quantidade de precipitação foi ligeiramente superior ao valor normal.

O que podemos esperar do clima este ano? É muito prematuro falar como é que vai ser 2020. Agora olhando para aquilo que tem acontecido nos últimos anos, a tendência tem sido e existem estudos de climatologia mais aprofundados, feitos pela Faculdade de Ciências, que referem a tendência para uma diminuição da precipitação, ou seja, chover cada vez menos, e a temperatura aumentar, que tem sido aquilo que tem acontecido. No último ano a temperatura média de 20,5 graus foi quase o recorde, apenas ultrapassada em 2006 com 20,6 graus, ou seja, a temperatura tem vindo sempre a aumentar e também a surgir com mais frequência ondas de calor. Na última semana do ano tivemos praticamente sete dias quentes com humidades muito baixas. Não me recordo nos 11 anos que estou aqui ter visto humidades tão baixas. Às vezes vê-se na costa Sul e regiões montanhosas humidades baixas, mas esta foi uma situação que praticamente em todas as estações meteorológicas a humidade estava praticamente abaixo dos 30% em todos os sítios, coisa que nunca tinha visto. Portanto, temperatura média a aumentar, precipitação a diminuir, ondas de calor que no ano passado foram cinco, portanto, é provável que continuem a acontecer.

Esta nova realidade veio reforçar a importância da vigilância meteorológica? Daquilo que vimos que está a acontecer obriga-nos a fazer vigilância mais apertada. Julgo que tem sido feita uma excelente vigilância com base na rede de estações que existem na Madeira.

As 20 estações meteorológicas na Madeira e Porto Santo garante uma cobertura suficientemente representativa deste território? Acho a cobertura é perfeita em termos de temperatura, precipitação e vento. Mais já seria excesso, porque garantidamente não há nenhuma região no mundo que tenha uma cobertura tão boa como a Madeira. Mas justifica-se, porque muitas vezes basta deslocarmo-nos alguns quilómetros para termos condições meteorológicas completamente diferentes, ao ponto de às vezes estar a chover intensamente de um lado da ilha e estar sol do outro. Daí que a vigilância é fundamental e essencial, porque o tempo muda muito rapidamente. Na Madeira os modelos que são utilizados são bons, mas sem essa vigilância não seria possível fazer tão bem.

O radar meteorológico inaugurado o ano passado em Porto Santo tem sido uma mais-valia? Tem sido excelente para garantir uma boa vigilância porque permite acompanhar a evolução em tempo real. Nas situações de chuva é a informação base para acompanhar o que é que se está a aproximar ou a dissipar em torno da Madeira.

O que aconteceu com a estação meteorológica instalada na Selvagem Grande que deixou de funcionar? Há uns problemas técnicos com a transmissão de dados que eu espero sejam resolvidos. Esta estação julgo que colocada em 2016, começou a funcionar muito bem, mas de repente tem tido alguns problemas. Eu próprio já fui duas vezes às Selvagens para tentar resolver surgidos. Talvez nas próximas viagens que a Marinha faça às Selvagens, vou pedir para acompanhar essa missão e tentar repor aquela estação a funcionar. Espero resolver e gostava muito que a aquela estação voltasse a funcionar porque é importante para a climatologia e é muito importante para a vigilância.

Cada vez mais recorrentes são os avisos meteorológicos. A população estará preparada para interpretar a utilidade dos mesmos? A emissão de avisos meteorológicos tem por objectivo avisar para a possível ocorrência de situações meteorológicas de risco que possam causar danos ou prejuízos a diferentes níveis, dependendo da sua intensidade. Há por isso critérios para emitir avisos, que muita gente sabe, mas é evidente que uma grande percentagem da população provavelmente desconhece. Neste caso penso que a comunicação social poderá ajudar a esclarecer e a divulgar quais são os critérios na emissão destes avisos. No entanto, principalmente depois de 2010, no geral as pessoas estão mais atentas e despertas, porque o tempo condiciona a nossa vida, daí a importância da meteorologia.

Alguma alteração no regime de ventos no Aeroporto da Madeira? Os equipamentos desejados para melhorar a informação sempre serão instalados? É conhecido que nos últimos cinco anos houve uma alteração no regime de vento na zona do aeroporto e também nas regiões montanhosas. Quando falamos em alterações climáticas estamos sempre a pensar na temperatura e na chuva, mas também no vento se faz sentir. Aquilo que acontece em relação ao vento no aeroporto ou é efeitos das alterações climáticas ou poderá ser uma situação cíclica e voltar a aquilo que era no passado. Em 2019 as situações de vento forte que têm prejudicado as operações no aeroporto não foram tantas como nos anos anteriores. Talvez seja cíclico.

Em relação aos equipamentos para melhorar as condições técnicas da operação aeroportuária, continua previsto - pelo menos até agora ninguém me disse nada em contrário - a instalação de um sistema de Radar e LIDAR no aeroporto, que são sistemas que dão informação em tempo real, nomeadamente da turbulência. Estava previsto para logo a seguir ao Verão a aquisição desse equipamento, mas sinceramente não tenho nenhum dado. Na minha ideia a meio do ano passado, era que nesta altura do ano pelo menos o processo de aquisição do equipamento já tivesse sido desencadeado. Aparentemente não foi.

Mantém a esperança que venha a ser adquirido? Sim. Garantidamente acho que será uma realidade porque é uma mais-valia para melhorar as operações de aterragem no aeroporto, ou seja, tem a ver a economia da Madeira e com o Turismo. É uma situação que deve ser vista com cuidado. Não se pode estar nisto eternamente, porque faz todo o sentido que o aeroporto da Madeira tenha esse equipamento. E mais ainda. Mesmo que esta situação seja cíclica e venha a acontecer menos vezes, não sabemos o que é que vai acontecer, mesmo que seja daqui a 10 ou 20 anos. Portanto era bom que fosse agora. Recordo que a primeira vez que vim à Madeira, há uns 30 anos, no início da minha carreira profissional, vim aqui porque o Instituto na altura tinha um equipamento que se chamava SODAR que dá o mesmo tipo de informação que o LIDAR mas com som. Sei que na altura escolheu-se o sítio mas nunca foi concretizado. Mais tarde, passado 10 ou 12 anos o SODAR já tinha sido ultrapassado, mas havia outro equipamento que emitia uma radiação electromagnética. Também não foi concretizado. Agora é o LIDAR. Por isso digo que se tivéssemos começado com o SODAR há 25 ou 30 anos e depois passado para o outro equipamento, é certo que era um investimento na altura mas agora teríamos um conhecimento aprofundado daquilo que estava a acontecer no aeroporto. Infelizmente acho que perdeu-se isso tudo, ou seja, esse conhecimento que poderíamos ter hoje e que não temos. A continuar assim, se não fizermos agora, daqui a 10 anos vamos estar sempre no zero.

Em relação à actividade sísmica no Arquipélago, com dezenas de registos nos últimos anos, é motivo de preocupação? Não é motivo de preocupação. Não sou de sismologia mas falo com muita frequência com o meu colega desta área que confirma a ideia. É certo que houve um período, se calhar de duas semanas, em que se registou uma maior actividade, mas sempre sismos de fraca magnitude que faz parte da actividade sísmica da região da Madeira. Portanto à partida não oferece grande preocupação. Mantém-se a vigilância sísmica na Madeira com cinco sismógrafos instalados na ilha da Madeira e em Porto Santo.

Em 2017 foi aprovada a candidatura ao projecto ‘Rede de Detectores de Trovoadas no Arquipélago da Madeira’. Qual é o ponto de situação? Terminou-se agora a instalação da rede de detectores de trovoada que ainda está em testes e que em breve será disponibilizada informação na página do Instituto.

Quantos detectores? São quatro. Um na Santa do Porto Moniz, outro em Santana, um em Porto Santo e outro aqui no Observatório. O que está aqui no Observatório numa fase inicial foi pensado para as Selvagens, mas por problemas de comunicações acabou por ser instalado aqui.

Algum outro equipamento de vigilância meteor lógica que gostaria ver instalado?

Às vezes gostava de ter um udómetro em Machico. O que não é difícil de concretizar...

Porquê em Machico? Porque acho que chove com bastante frequência naquela zona.