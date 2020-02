Paulo Sousa Costa é encenador, director artístico e fundador da Yellow Star Company. Neste momento, está na Madeira com a comédia ‘Ding Dong’, que estará em cena hoje e amanhã, entre as 21 horas e as 22h30, no Centro de Congressos do Casino da Madeira.

Em entrevista ao DIÁRIO, falou deste e de outros projectos.

A ‘Ding Dong’ tem conquistado o público de norte de sul do país. Acha...