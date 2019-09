Carlos Pereira foi fortemente contestado no final e depois do jogo com o Belenenses SAD. O presidente do Marítimo considerou essa contestação “perfeitamente normal, desde que ela seja feita com elevação”.

“Nem tudo corre sempre conforme pensamos e planeamos, mas estamos cá para gerir da melhor forma, continuando a considerar que temos tido mais sucesso que insucesso”, sustenta o...