Carlos Pereira quis deixar descansado a Associação de Atletismo da Madeira, que vai poder continuar a utilizar a pista de atletismo no Complexo Desportivo da Madeira nos mesmos moldes que fazia até este momento.

De resto, o presidente do Marítimo assegura estar tudo no contrato de cedência por três anos assinado com a Sociedade de Desenvolvimento Da Ponta Oeste (permite manter todos...