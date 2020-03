A Ministra da Cultura não põe em causa as mais-valias do MEDIARAM, mas entende não ser aconselhável transpor para Portugal Continental e Açores um modelo pensado para a Madeira. É desta forma que Graça Fonseca responde ao deputado do PSD na Assembleia da República, Sérgio Marques, o primeiro subscritor da exposição enviada há precisamente três meses ao governo português relativa...