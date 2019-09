A meio da tarde de ontem, contactado pela reportagem do DIÁRIO para que fosse combinada uma hora para um balanço ao acto eleitoral, Roberto Vieira, cabeça-de-lista pelo partido Reagir, Incluir e Reciclar (RIR), mostrou-se agastado com toda a comunicação social, por não se ter dignado a marcar presença na mesa onde exerceu o direito de voto, como foi feito com vários outros partidos....