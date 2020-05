Nacional vai contratar dois novos guarda-redes

O Nacional anunciou ontem que não vai renovar contrato com o guarda-redes camaronês Framelin Ohoulo. Uma decisão que implica que o clube alvinegro tenha de ir ao mercado para contratar dois novos guarda-redes, uma que vez que o brasileiro Gauther também está de saída.

A verdade é que tanto Framelin como Gauther tiveram escassa utilização nas épocas que passaram no clube, marcadas igualmente pela forte presença de Daniel Guimarães debaixo da baliza e, valha a verdade, sem dar grandes hipóteses à concorrência.

Daniel Guimarães, que era uma das prioridades da administração da SAD nacionalista entre os jogadores que terminavam contrato, acertou recentemente a renovação por mais duas épocas, sendo, por isso mesmo, o único dos guarda-redes do actual plantel que vai equipar de alvinegro no regresso à I Liga.

Apesar do guarda-redes brasileiro ter demonstrado uma enorme qualidade ao longo dos três anos que leva no Nacional, onde realizou 36 jogos na primeira época, 30 na segunda e 25 nesta que agora findou, apenas falhando algumas partidas por problemas de ordem física, é entendimento da equipa técnica que é importante reforçar a concorrência para a baliza. Até porque as exigências de uma I Liga são naturalmente outras.

Framelin só realizou um jogo

na época que findou

Framelin, de 23 anos, termina um ciclo de quatro temporadas ao serviço do Nacional, aonde chegou no início da época 2016/17, proveniente do Alcanenense, que por sua vez o tinha contratado, ainda com idade de júnior, ao Brasseries du Cameroun, dos Camarões.

Na primeira época, Framelin não fez nenhum jogo pela equipa principal do Nacional, tendo na temporada seguinte realizado seis encontros. No ano passado, quando o clube se encontrava na I Liga, foi chamado por quatro vezes à baliza (aquando das lesões de Daniel Guimarães), mas este ano apenas realizou um jogo, para a segunda eliminatória da Taça de Portugal, frente ao Sporting de Espinho, que os madeirense venceram por 2-0.

Menor utilização ainda teve Gauther Martins, de 28 anos, ao longo dos dois anos em que jogou pelo Nacional. Contratado em 2017/18 ao Santos, do Brasil, onde integrava a equipa sub-23, o guarda-redes brasileiro só jogou três minutos (!) com a camisola alvinegra, na partida de encerramento dessa mesma época, que foi também de regresso do clube à I Liga. Uma entrada em campo somente para constar do lote de campeões da II Liga nessa temporada.

No ano seguinte, Gauther esteve emprestado ao União, mas voltou a ter escassa utilização, fazendo apenas oito jogos. Esta temporada não foi escolhido por Luís Freire para nenhum jogo.