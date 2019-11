Nacional ‘regressa’ daqui a três semanas

Após a importante vitória de domingo, frente ao Sporting da Covilhã (1-0), o Nacional já sabe de antemão que apenas regressa à competição no primeiro dia de Dezembro. O mesmo é dizer que os pupilos de Luís Freire voltam a jogar à séria daqui a três semanas, frente ao Casa Pia, isto um pouco à semelhança do que se sucedeu no início do mês de Outubro, em que os alvinegros ficaram...