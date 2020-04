O Nacional foi a primeira equipa de futebol profissional a retomar os treinos, decisão essa que gerou muita polémica na semana passada. O clube madeirense refuta as críticas e prossegue o plano de preparação com treinos individualizados, no Estádio da Madeira. Mas agora outro emblema já anunciou medida idêntica, nomeadamente o Sporting, que abriu a sua Academia, em Alcochete, para...