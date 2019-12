O Nacional procura hoje aproveitar o factor casa diante do Rio Ave no jogo que abre a 15.ª jornada da II Divisão Nacional de juniores, zona norte. O jogo tem início marcado para as 11 horas, no Cristiano Ronaldo Campus, na Choupana.

A equipa madeirense atravessa um momento francamente positivo na competição. Não perde desde 26 de Setembro, num ciclo de resultados que tem transmitido...