Nacional na máxima força para a estreia

O plantel do Nacional cumpriu ontem o penúltimo treino antes da estreia no campeonato da II Liga 2019/2020, agendado para amanhã de manhã, no Estádio da Madeira e diante do Desportivo de Chaves, adversário que eliminou ou alvinegros da Taça da Liga.

Ambição e motivação é para já o que se vive no seio do plantel nacionalista, que é comandado pelo técnico Luís Freire. A equipa apresenta-se...