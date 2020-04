Nacional lança votação para o golo de Outubro

Depois das escolhas dos melhores golos dos meses de Agosto e Setembro, o Nacional lançou uma nova votação online, através das suas páginas oficiais na Internet e no Facebook, para que os seus adeptos possam escolher o melhor golo do mês de Outubro.

Hoje mesmo ficar-se-á a conhecer o vencedor, sendo que à votação encontram-se cinco golos, com a particularidade de três deles terem sido apontados pelo colombiano Brayan Riascos, dois frente ao FC Porto B, na vitória por 4-1 em jogo antecipado da 14.ª jornada, o outro diante do Varzim, numa partida da 8.ª jornada, que terminou com uma igualdade a um golo.

Os outros dois golos em que os adeptos alvinegros poderão votar foram da autoria de Bryan Rochez e João Camacho, ambos apontados no referido jogo com o Porto B.

Recorde-se que o golo de Jota frente ao Vilafranquense (vitória por 2-1 fora) foi escolhido pelo adeptos como o melhor do mês de Agosto, enquanto em Setembro a escolha recaiu sobre o golo de João Camacho em Coimbra, numa partida ganha pela formação nacionalista igualmente por 2-1.

Torneio eSports em PS4

O clube alvinegro decidiu lançar o 1.º Torneio C.D. Nacional eSports FIFA, disputado em PS4 e especialmente destinado aos adeptos que gostam de jogos virtuais.

Esta competição terá lugar entre os dias 13 e 24 de Abril, com as inscrições, que são gratuitas, a poderem ser formalizadas até ao próximo dia 10 de Abril.

Este torneio vai contar com a participação especial da equipa eSports do CD Nacional e ainda com os jogadores profissionais Rui Correia e João Vigário. N.G.