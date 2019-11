Nacional fez bom teste frente ao Boavista

O Nacional realizou ontem de manhã um jogo de treino com o Boavista, no Complexo Desportivo do Gafanha da Nazaré, em Aveiro. Um amistoso que terminou com a vitória dos axadrezados por 1-0.

Apesar de se tratar de um jogo de treino, de resto realizado à porta fechada, o embate foi encarado de forma muito competitiva por ambas as equipas, até porque esta foi a forma encontrada por Nacional...