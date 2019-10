O Nacional, equipa da II Liga portuguesa de futebol, venceu ontem o União da Madeira, do Campeonato de Portugal, por 3-0, em jogo de treino disputado no Estádio da Madeira, no Funchal e que veio a fechar mais uma semana de trabalho para as equipas madeirenses.

Os alvinegros adiantaram-se no marcador, à passagem do minuto 33, num golo do avançado brasileiro Paulo Victor. Quanto aos...