O Nacional iniciou ontem a fase de grupos da Liga dos Campeões de Futebol de Praia - EuroWinners Cup com um triunfo por 4-3 diante dos georgianos do FC Dinamo Batumi. Uma vitória com significado especial para o emblema madeirense, já que foi alcançada diante do 10.º classificado do ‘ranking’ europeu, o que sublinha bem este feito. Recorde-se que o Nacional ocupa neste momento 29.º...