Nacional distinguiu os melhores do ano

Cumprindo uma tradição já com vários anos, a secção de Desportos Motorizados do Clube Desportivo Nacional promoveu na noite do passado sábado, no restaurante panorâmico da cidade desportiva do clube, a entrega de prémios referentes aos desportos motorizados, nomeadamente ralis, rampas e, em estreia, o trial 4x4.

Estes prémios distinguiram os primeiros classificados nos troféus particulares...