O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, apresentou esta tarde o Grande Prémio Cidade do Funchal, em jet ski que se realiza entre sexta-feira e domingo na baía do Funchal, integrado no Campeonato Nacional de Aquabike, da Federação Portuguesa de Motonáutica.

Este Grande Prémio está inserido no programa do Funchal Náutico deste ano, sendo o culminar de duas...