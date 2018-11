Não foi fácil, mas o Nacional cumpriu a sua missão, vencendo na visita ao Sporting do Porto Santo, por 9-7, na 6.ª jornada da Divisão de Honra de futsal. Sabendo que podia recuperar terreno em relação ao São Roque do Faial, a equipa orientada por Marco Freitas tratou de assumir o favoritismo que tinha no jogo, mas a equipa da casa também apresentou boa réplica, dando bastante trabalho...