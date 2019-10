Nacional com sete treinos esta semana

O Nacional voltou ontem a mais uma semana de trabalho, com um treino matinal, com vista ao seu próximo encontro oficial, que apenas acontece a 26 de Outubro, onde desloca-se ao reduto do Benfica B para mais uma jornada da II Liga.

Nesta primeira sessão de sete agendadas até sábado, o técnico Luís Freire voltou a não contar com três internacionais, que estiveram em plano de evidência...