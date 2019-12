Depois de quatro dias de descanso nesta época de Natal, é tempo do plantel do Nacional retomar o trabalho, visando já o próximo compromisso competitivo, que só irá acontecer no dia 5 de Janeiro, em Viseu, frente ao Académico local.

O primeiro treino do grupo comandado por Luís Freire acontece na manhã de hoje, pelas 10h15, no Estádio da Madeira. Uma sessão que tem a particularidade...