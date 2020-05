A Madeira acompanha a realidade nacional, no que respeita à principais causas de morte. Os últimos dados disponíveis dizem respeito a 2018 e integram as Estatísticas da Saúde, recentemente pelo INE. No topo das causas, que mais mortes provocam aos portugueses, estão as doenças do aparelho circulatório, os tumores, com destaque para os malignos, e as doenças do aparelho respiratórios....