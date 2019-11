‘Starbucks at Home’, lançada em Setembro, é a primeira gama apresentada no seguimento da parceria entre a Nestlé e a Starbucks. As duas marcas juntaram-se para consolidar a posição de liderança da Nestlé no mercado de café no lar em Portugal, reforçando o seu portefólio de grandes marcas globais, como Nescafé, Nescafé Dolce Gusto e Nespresso, assim como de icónicas marcas portuguesas...