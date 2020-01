A companhia portuguesa de cruzeiros ‘Mystic Cruises’, do empresário Mário Ferreira, acaba de encomendar mais quatro navios expedicionários que, nos próximos anos, vão reforçar a frota de navios do género, cujo primeiro exemplar, o ‘World Explorer’, ostenta a bandeira portuguesa e ‘Madeira’ escrita no casco, a evidência de que o registo da embarcação foi feito no MAR, Registo Internacional...